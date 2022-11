« Grandir ici, devenir une légende. » C’est avec ce texte, ainsi qu’avec le slogan d’Adidas « Impossible is nothing », qu’une énorme fresque consacrée à Karim Benzema a été dévoilée ce vendredi sur la façade d’un immeuble de Bron (Rhône). Alors que le capitaine du Real Madrid présentera son Ballon d'or aux supporteurs lyonnais, ce vendredi soir à la mi-temps d’OL-OGC Nice, cette œuvre initiée par son sponsor Adidas a symboliquement été réalisée dans cette commune de la métropole de Lyon, où KB9 a grandi.





Outre Adidas, la ville de Bron, Lyon Métropole Habitat et les artistes lyonnais Art Up, ainsi que l’agence Peint A la Main ont contribué à cette fresque de 35 m de hauteur et 12 m de largeur (406 m2) retraçant sa carrière en trois représentations, de ses débuts à Bron à sa consécration au Real, en passant évidemment par son explosion à l’OL. Cette création aura demandé plus d’un mois de travail, avant sa présentation officielle ce vendredi.

Comme Zinédine Zidane à Marseille en 1998

Une fresque qui n’est pas sans rappeler celle consacrée (là aussi par Adidas) à Zinédine Zidane à Marseille en 1998, année de Ballon d'or et de titre mondial pour Zizou. « Depuis mes débuts dans ce sport, je suis animé par la volonté de montrer que quel que soit son milieu d’origine, aucun objectif n’est inaccessible si l’on s’en donne les moyens, indique Karim Benzema dans un communiqué. C’est avec beaucoup de fierté et d’humilité que je reviens aujourd’hui là où tout a commencé pour moi. J’espère, par cette fresque, pouvoir inspirer la nouvelle génération et la pousser à croire en ses rêves. »





Back Home 🏠🤩

Nueve #69 🙌🏼🤍

Back Home 🏠🤩

Nueve #69 🙌🏼🤍

Merci @adidasfootball #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/H0tnGNQ4kf — Karim Benzema (@Benzema) November 11, 2022



Avant de filer à la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus, l’ancien quadruple champion de France avec l’OL a pris quelques minutes ce vendredi pour poser près de cet immeuble situé au 26 rue Jean Voillot à Bron. « A travers cette récompense, il y a un message fort pour nos jeunes, précise Jérémie Bréaud, le maire de Bron. Le talent ne suffit pas, il faut beaucoup de travail, être prêt aux sacrifices et avoir l’envie de toujours croire en ses rêves. Bravo à Karim Benzema, la ville de Bron est fière de ses champions. » Tout comme l’OL, qui va accueillir son fils prodigue en rock star ce vendredi soir.