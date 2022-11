OL - OGC Nice EN DIRECT : Nicolas Pépé ouvre le score en deux temps sur penalty… Lopes vraiment malheureux sur le coup (0-1)…

: On vous laisse un peu de lecture pour la journée, et c’est peu de dire qu’elle n’est guère réjouissante aux yeux des supporteurs lyonnais. Il y a déjà un retour sur le non-match collectif de l’OL au stade Vélodrome dimanche. Laurent Blanc n’a pas hésité à tacler un peu son groupe pour cette triste prestation. Puis on s’est intéressé aux déclarations assez fracassantes de Juninho, mardi soir sur RMC Sport, au sujet de son ex-président. Allez, on vous laisse là-dessus, excellent jour férié à toutes et à tous, Et on est de retour par là sans faute dans la soirée, un bon quart d’heure avant le coup d’envoi. Car oui, « There ain’t no rest for the wicked ». A tout vite les amis !