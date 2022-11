Ne craindrait-on pas une Coupe du monde à la Zizou 2002 pour Karim Benzema? Le Ballon d'Or 2022 était absent de l'entraînement à Valdebabas, ce mercredi, alors que le Mondial approche à grand pas. La présence de l'attaquant au Qatar n'est pour le moment pas remise en question, mais on a connu des jours plus sereins avant d'aborder une grande compétition.

Il est revenu en jeu durant 26 minutes en fin de match face au Celtic Glasgow, lors de la dernière journée de la phase de groupes de C1, mais « ses sensations n'étaient pas bonnes», a détaillé l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti après le match. Depuis le début de saison, « KB9 » a manqué huit matches sur vingt pour cause de blessures. Le match contre Cadix sera son neuvième forfait.









Neuf forfaits depuis le début de saison

Depuis la réception de son Ballon d'Or le 17 octobre à Paris, Benzema n'a pas pu participer aux matches face au Séville FC, Gérone et le Rayo Vallecano en Liga, et contre le RB Leipzig en Ligue des champions. En son absence, le Real a totalisé deux défaites, un nul et une victoire.