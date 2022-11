Dans le jargon sportif, on appelle ça respecter l’adversaire. L’équipe de France de handball n’a pas eu de pitié pour la Roumanie, comme en témoigne la large victoire des Bleues (35-21), lundi soir, à l’Euro 2022 de hand. Un succès qui permet aux Françaises de se qualifier pour le tour principal, même si le plus dur reste encore à venir.

« C’est un score fleuve, on les a étouffées en allant plus vite qu’elles. On a reproduit une défense efficace face à une équipe d’une autre dimension. C’est vraiment un match magnifique », s’est délecté le sélectionneur Olivier Krumbholz.

Match déjà décisif contre les Néerlandaises

Les Bleues joueront mercredi (20h30) pour la première place de leur groupe C face aux Pays-Bas, qui se sont aisément défait de la Macédoine du Nord (30-15) plus tôt dans la soirée.

Les résultats du premier tour étant conservés au suivant, le gagnant prendra une option sur une des places en demi-finales, décernées aux deux premières nations de chaque groupe du tour principal.