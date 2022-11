La disqualification de Nairo Quintana du Tour de France 2022 est confirmée. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté jeudi le recours du Colombien contre sa disqualification lors du dernier Tour de France en raison de l’usage de tramadol, un antidouleur interdit par le règlement médical.

La juridiction sportive a estimé, selon son communiqué, que la présence de tramadol dans le sang du grimpeur de 32 ans, qui s’était classé sixième de la Grande Boucle, suffisait à justifier la sanction infligée par l’Union cycliste internationale (UCI) le 17 août. D’autant que l’UCI a sévi « pour raison médicale et non pour un motif de dopage », donc dans le cadre « de son pouvoir et sa compétence disciplinaire », poursuit le TAS, qui avait été saisi début septembre par le Colombien.

Le tramadol, interdit par l’UCI depuis 2019

Le tramadol, un opiacé de synthèse, a longtemps été « sous surveillance » de l’Agence mondiale antidopage sans figurer sur sa liste des produits interdits, ce qui interdisait aux fédérations sportives de le faire figurer dans leur règlement antidopage, avant de finalement l’interdire à partir de 2024.

Mais l’UCI, constatant l’usage particulièrement répandu de ce produit dans le cyclisme, l’avait interdit début 2019 via son règlement médical. Jeudi, dans un communiqué, l’UCI a « salué la décision rendue par le TAS », estimant qu’elle « renforçait la validité de l’interdiction du tramadol pour protéger la santé et la sécurité des coureurs ».