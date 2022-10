Arnaud Démare repart pour un Tours ! Le sprinteur de la formation Groupama-FDJ s’est offert Paris-Tours dimanche, une course qu’il avait déjà gagnée l’an passé, au bout d’un tracé qui incluait des chemins de vigne. Emmené par son coéquipier Stefan Küng (le vice-champion du monde du contre-la-montre, excusez du peu), le Picard a parfaitement fini le travail au sprint, résistant au retour du Belge Edward Theuns et de l’Irlandais Sam Bennett, qui complètent le podium.





Arnaud Démare remporte Paris-Tours 🇫🇷🏆



Parfaitement emmené par Stefan Küng le Français résiste au retour d'Edward Theuns et Sam Bennett pour s'imposer sur la ligne ! Deuxième victoire consécutive pour le coureur de la Groupama-FDJ 💪 pic.twitter.com/WMEElA5dgP — francetvsport (@francetvsport) October 9, 2022



Quatre Français intègrent le top 10 final puisqu'en dehors de Démare, Sandy Dujardin (7e), Matis Louvel (8e) et Hugo Hofstetter (10e) ont pris une place d’honneur. A défaut de jouer la victoire, le Wallon Philippe Gilbert s’est quant à lui offert un ultime plaisir en s’alignant sur une épreuve dont il a été vainqueur en 2008 et 2009. Le coureur de 40 ans disputait ici la toute dernière course de son immense carrière.