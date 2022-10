Audi officialise son arrivée en Formule 1, en s’associant avec Sauber

L’arrivée d’Audi en Formule 1 était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. La présence du constructeur allemand, dès la prochaine saison, vient d’être officialisée ce mercredi par un communiqué. Celui-ci comporte une information de taille : Audi a choisi l’écurie Sauber pour son arrivée en tant que motoriste en F1 en 2026.





D'ici là, la marque du groupe Volkswagen va être actionnaire minoritaire et partenaire stratégique de Sauber, qui détient l’écurie Alfa Romeo. Cela implique que les monoplaces porteront encore le nom d’Alfa Romeo en 2023, avant de s’appeler Sauber en 2024 et 2025, et enfin Audi à partir de 2026.