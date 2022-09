Chine - France EN DIRECT : Les Bleues font le yo-yo, les voilà à nouveau bien derrière... Suivez le match avec nous

Actualiser

Privées de nombreuses cadres pour cause de blessure, les Françaises sont menées par la franco-américaine Gabby Williams et portées par la fougue de la jeunesse.

31e : Un gros stop défensif et un panier en contre, parfait pour entamer ce dernier quart-temps les filles !

30e : Finito. 66-58, plus que dix minutes à jouer. C'est un match yoyo, on revient, on lâche, on revient, on craque, on revient, etc etc.

30e : Quel gâchis à trois points, on balance des trucs absolument improbables, 0 chance que ça rentre…

29e : Mais quelle faute stupide à 3 points de Touré alors que la Chinoise venait de balancer un vieux parpaing... Ca peut nous coûter cher ça.

28e : Bam bam bam, la Chine retrouve son adresse de loin. 64-58

27e : Deux lancers francs sur trois pour Fauthoux, les Bleues reviennent à -2 (60-58)

25e : Que c'est dur pour la Chine de rentrer un panier, incroyable !

24e : Mais ouiiiiiii encore une défense de mammouth suivi d'un rebond défensif, les Bleues vont avoir l'occase de passer devant !

25e : Faut dire qu'au niveau de l'adresse au shoot elles étaient insolentes, ça ne pouvait pas durer éternellement. Il faut absolument profiter de ces erreurs pour sanctionner.

23e : Voilà, c'est ça qu'on veut voir !!! Les Bleues rentrent un peu plus dans le lard chinois et ça se ressent direct, elles ne mettent pluis un point. Super retour tricolore à -3 ! (55-52)

22e : Joli shoot long de Marine Fauthoux mais ça ne fait que deux points. 55-46

21e : La stat qui tue alors que le troisième quart-temps commence > On a pris un 14-0 sur seconds ballons. On l'avait dit, on le savait, si on n'est pas un peu plus présents aux rebonds, on court tout droit dans le mur.

20e : Allez hop, rideau. + 11 pour la Chine à la mi-temps. Les Bleues ont pris tarif en fin de deuxième quart-temps. Si les Françaises ne sont pas ridicules, il faut le dire, en face qu'est-ce que ça joue, attention les pupilles hein.

19e : Mais comment elle est passée là ??? Incroyable Yan Li depuis le début du match, elle nous fait valser dans tous les sens. Quelle vivacité dans les petits espaces, hallucinant.

18e : 8/11 aux tirs pour les Chinoises dans ce deuxième quart-temps, elles sont monstrueuses.

17e : Popopopo ce shoot à trois points encore... +11, on prend le bouillon !

16e : Yan Li nous fait mal dans la raquette avec sa science de la passe. Attention à ne pas les laisser s'envoler, 43-35 pour les Chinoises. Ca commence à sentir la pinède là...

15e : Par contre mettre Marine Fauthoux et son 1,74 m sur une grande gigue de 2 m, c'est moyen comme tactique défensive.

14e : Festival de trois points (des deux côtés ce coup-ci), les Françaises s'accrochent tant bien que mal. 37-32 Chine

12e : Quelle violence... On peine à mettre un pauvre panier quand, de l'autre côté, ça avoine du tir exter' en veux-tu, en voilà. On souffre, les enfants, on souffre.

11e : Aïe aïe aïe, début de deuxième quart-temps cata pour les Bleues qui viennent de se manger un 6-0 d'entrée.

10h23 : Un bon début de match, un passage à vide bien sale et un gros réveil en fin de premier quart temps de feu, on a vibré.

10e : ET ALORS, ET ALOOOOORS !!! Touré qui nous claque un 3 pts de l'espace au buzzer pour revenir à égalité, c'est bon ça petit !

9e : Voilà le trois points de Touré qui fait du bien en contre-attaque ! 24-20

8e : Le déficit de taille est violent dans la peinture... Et derrière elles trouvent des espaces extérieurs et ça arrose de partout à trois points. 24-15 pour la Chine, on n'y est plus du touuuuuuuuuuuuuuuuuuut !

8e : Alors que voilà la commentatrice de beIN Sport, 8 minutes de retard. Ouais, je suis une vieille balance.

7e : Les Chinoises se rebiffent et restent sur un 6-0 pour prendre l'avantage, le temps mort leur a fait du bien. 12-15 China

6e : Un superbe écran de Ciak suivi d'une perte de balle cradingue, ascenseur émotionnel côté français et les Chinoises qui sanctionnent en contre. 9-12 France

5e : Oui Gabby ! 6 points pour Williams qui met les Bleues à +6 ! Et la Chine qui prend déjà un temps-mort, signe que ça ne tourne pas rond chez elle en ce début de match. 12-6

4e : L'adresse chinoise n'est pas au rendez-vous pour le moment, on ne crache pas dessus. D'ailleurs on ne crache pas tout court, c'est pas propre.

3e : Bon petit début de match d'Alexia Chartereau, quatre points déjà pour la joueuse de l'ASVEL. Les Bleues sont dedans, + 2 France (8-6).

2e : La clé de ce match va se jouer aux rebonds, on sait que c’est sur ce point que les Bleues ont péché ces derniers temps.

1e : C'est parti, on veut un gros début de match les filles !

09h58 : Le 5 de départ de Jean-Aimé Toupane, avec la présence (semi) surprise de Tadic. Il faut de la taille aujourd'hui, d'où cette compo de départ.

Le cinq de départ du quart ⤵#PassionnémentBleu #CHIFRA pic.twitter.com/Kz0yUpJXPS — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 29, 2022





09h52 : Place aux hymnes et ensuite on lance le fight.

09h46 : Un peu de lecture avant le coup d'envoi, vous avez le temps d'y jeter un œil avant que ça commence. Je vous ai préparé un portrait de (Oh) Gabby Williams, la nouvelle boss des Bleues élevées à l'école Kobe Bryant.

« On a joué contre elle avec Montpellier. Je me souviens d'une action, j'étais sur mon banc et Gabby prend une technique après avoir balancé le ballon au sol de rage. Là je me dis "cette fille est fantastique, il me la faut !" » https://t.co/aNSqAtEYkc — Aymeric Le Gall (@AymericLeGall) September 28, 2022





09h45 : Saluuuuuuuuuuuuuut la famille ! Bienvenue pour ce quart de finale Chine-France. J'espère que vous avez la forme malgré le froid et la grisaille (#teamdéprime) et le retour des cols roulés chers à Bruno Le Maire.