Le bal des jeunes continue. Avec la victoire finale de Remco Evenepoel sur la Vuelta, c’est le talent d’un champion de 22 ans qui est consacré. Avec un constat implacable : le temps n’autorise plus les « vieux » à la victoire sur trois semaines. En 2022, le plus âgé des trois vainqueurs de grands tours s’appelle Jai Hindley, 26 ans, lauréat du Giro. Déprimant pour les autres.

A 22 ans, « le prodige de Schepdaal » est le premier Belge à conquérir un grand Tour depuis Johan de Muynck sur le Tour d’Italie 1978, il y a quarante-quatre ans. En souffrance et en manque de coéquipiers après l’abandon d’Alaphilippe, Evenepoel a d’abord eu peur de voir son avance fonde Il a concédé plus d’une minute à son principal rival, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo), dans la chaîne de montagne andalou de la Sierra Nevada.





Le petit clin d’œil à son père

Mais l’abandon mardi dernier du triple tenant du titre sur la Vuelta, victime à nouveau de son audace sur un grand Tour et d’une chute spectaculaire alors qu’il venait de faire exploser le peloton, a ouvert un boulevard à Evenepoel. Réaliste, le jeune leader de la Quick Step n’a pas manqué l’occasion.

« Mon père m’a toujours dit qu’il avait fini dernier (113e sur 114 coureurs à l’arrivée de La Vuelta en 1993). Je blaguais et je lui disais que ce serait marrant que je finisse premier […] Je vais en profiter autant que je peux », a témoigné Evenepoel dimanche. En trois semaines de course, depuis le départ à Utrecht, aux Pays-Bas, le 19 août, l’espoir du cyclisme belge a changé de dimension, faisant preuve de maturité et d’une véritable force de caractère.