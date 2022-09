19. A 19 ans, 4 mois et 6 jours, @carlosalcaraz est le plus jeune joueur qualifié en finale...

➡️ d'un tournoi du Grand Chelem depuis Rafael Nadal à Roland Garros en 2005 (19 ans et 2 jours)

➡️ de l'US Open depuis Pete Sampras en 1990 (19 ans et 28 jours) pic.twitter.com/8B0GvDw8p7