Bosnie - France EN DIRECT : Déjà qualifiés, les Bleus doivent monter en puissance… Suivez le match avec nous dès 14h15…

: Hello les 20 Minutos, le rendez-vous est pris pour la première véritable régalade des Bleus sur cet Eurobasket, c’est promis (ou presque). Allez, pour vous éviter de piquer du nez à l’heure de la sieste, l’équipe de France va nous gommer sa défaite initiale bien cata contre l’Allemagne (63-76), et même ses succès à peine plus rassurants face à la Lituanie (77-73) et surtout la Hongrie (78-74). Ce mardi (14h30), c’est un bon outsider de la compétition qui se présente, la Bosnie-Herzégovine. Non contents de nous avoir climatisés en qualif du prochain Mondial, juste avant le début de l’Euro (90-96 après prolongation), les Bosniens viennent de signer une autre surprise de taille en tapant dimanche la Slovénie de Luka Doncic (97-93). On sera notamment curieux de l’affrontement « in the paint » entre Rudy Gobert et un autre intérieur estampillé NBA, Jusuf Nurkic (Portland). A noter que les Bleus sont déjà malgré tout qualifiés pour les 8es de finale de l’épreuve et qu’ils croiseront avec l’un des quatre premiers du groupe A. Ça pourrait être nos tendres amis espagnols (pour changer), ou le Monténégro, la Turquie ou la Belgique, tous à égalité actuellement (2 victoires-1 défaite).





» Allez, on sera en place par ici à partir de 14h15, et on compte sur vous les « crossoverix ».