OL-Angers EN DIRECT : Lyon domine mais la meilleure occase est pour l'Angevin Diony (0-0)...

: Et hop, on vous retrouve comme prévu dans un stade comme prévu guère rempli. Voici la compo lyonnaise pour commencer, youhou on avait tout bon dans nos prévisions, où le seul suspense ou presque se situait sur la triplette du milieu. Le petit Lepenant souffle enfin un peu, et on a donc droit à Caqueret-Tolisso, et Faivre dans un rôle plus avancé (à la Paqueta donc), malgré son match assez quelconque mercredi.





La XI lyonnais pour #OLSCO ! 🔴🔵 pic.twitter.com/9HA9bLDr7X — Olympique Lyonnais (@OL) September 3, 2022