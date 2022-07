Mercato EN DIRECT : Un prêt au PSG pour Mukiele ? Le fol accueil de Léo Dubois à Istanbul

Le Portugais n’ira pas chez les matelassiers, a déclaré le président de l'Atlético Enrique Cerezo, à Cadena Cope (not la radio de Jean-François Copé, pour rappel). « Nous avons des joueurs sensationnels et un coach fantastique. Nous avons tout, que pourrions-nous demander de plus ? » Le Portugais est toujours à la recherche d'un club avec des ambitions en Ligue des champions. Et vu que la seule ambition de Simeone est de défendre, forcément, ça colle pas.

Bonjour la France, et pas n'importe laquelle (et aussi les Minutos et Minutas qui nous lisent partout sur le globe), on est repartis pour une belle journée transferts. Entre ce qui va être officialisé, les rumeurs, les démentis, les coups de pression, on va vibrer. La folie, messieurs-dames. On va essayer de tout vous raconter, et de ne rien rater. Bon, évidemment, que les supporters de l'AC Rive de Gier nous pardonnent, par exemple, mais il y a certains clubs qu'on oubliera un peu.>> Allez, rendez-vous à 10h pour commencer ce live