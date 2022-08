Même s’il s’agissait « seulement » d’un barrage retour de Ligue Europa Conférence, l’Allianz Riviera a vécu une grande soirée jeudi. Une semaine après sa défaite en Israël (1-0), l’OGC Nice a renversé la situation sur sa pelouse, pour se qualifier pour la phase de poules de la C4. Après la tête victorieuse d’Alexis Claude-Maurice (1-0, 25e), les hommes de Lucien Favre ont dû attendre les prolongations et une frappe exceptionnelle de l’entrant Alexis Beka Beka (113e), pour éliminer le club israélien.

OH LE BUT DE FOU FURIEUX. ALEXIS BEKA BEKA DONNE L'AVANTAGE A NICE, A 10 CONTRE 11, A LA 112e MINUTE. pic.twitter.com/9WXDmdNqz3 — RMC Sport (@RMCsport) August 25, 2022



Les Azuréens jouaient alors à 10 contre 11 à la suite du carton rouge reçu par Amine Gouiri (100e), pour deux avertissements. « La qualification était méritée, a asséné l’entraîneur niçois. On a pas mal d’occasions, mais ce [deuxième] but arrive au bon moment parce que ça commençait vraiment à être dur pour nous. C’est un but extraordinaire. Au départ, j’ai cru que c’était "latte" [barre]. Et cela a fini dedans ! Cette qualification était un objectif. On ne pouvait pas ne pas se qualifier. »

Et maintenant, place à l’OM en Ligue 1

L’OGCN connaîtra ses adversaires ce vendredi après-midi à l’issue du tirage au sort de la phase de groupes. Mais le 16e de Ligue 1, auteur d’un début de saison chaotique, a déjà basculé sur le match de championnat contre Marseille, dimanche, sans Jean-Clair Todibo et Mario Lemina suspendus.