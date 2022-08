L’indice UEFA, avec ses trois chiffres après la virgule, est abstrait pour la plupart des mortels. Mais les dirigeants du foot français gardent sans cesse un œil inquiet sur cet indicateur, qui détermine le nombre de clubs d’un pays engagé dans les compétitions européennes. Ce jeudi soir, les projecteurs seront braqués sur Nice, qui accueille les Israéliens du Maccabi Tel-Aviv.

Un barrage retour de Ligue Europa Conference (ou C4), on a trouvé plus excitant pour appâter le chaland, à l’approche de la rentrée scolaire. Mais du résultat des Azuréens, battus à l’aller (1-0) et pas flamboyants en ce début de saison, dépendra (une partie) du sort des autres clubs tricolores.

Monaco marquera de son côté probablement plus de pts en C3 qu'ils n'en auraient marqués en C1 pic.twitter.com/fH16BUQfdg — Nash (@Nash_omf) August 22, 2022



Au terme de la saison, le total de points récoltés par nos représentants en C1 (PSG, OM), C3 (Monaco, Rennes, Nantes) et C4 (Nice) seront divisés par le nombre de clubs présents en phase de poule et en barrage, soit six. Si les Niçois se font sortir ce jeudi soir, c'est donc comme s'ils se qualifiaient en phase de poule et y perdaient leurs six matchs. Bref, la dèche.

Une cinquième place à défendre

A ce jour, la France s’accroche à sa cinquième place au classement (avec 60,081 points), loin derrière le leader anglais (106,641), suivi de l’Espagne (96,141), de l’Italie (76,902) et de l’Allemagne (75,213). Mais derrière, le Portugal (6e, 53,382) et les Pays-Bas (7e, 49,300) guettent un faux pas hexagonal. L’indice UEFA est calculé sur les cinq dernières saisons, et la France va vite perdre le bénéfice d’une saison 2017-2018 au cours de laquelle elle avait fait mieux que ses concurrents portugais et surtout néerlandais (11,500 points contre respectivement 9,666 et 2,900).

Comme le rappelle Le Parisien, si elle reste 5e, la France pourra qualifier directement trois clubs (contre deux actuellement), dans la future mouture de la Ligue des champions, qui sera lancée en 2024-2025 (plus un autre club qui passera par de périlleux tours préliminaires). Le 6e n’aura droit qu’à deux strapontins garantis, et le 7e à un seul.

L’élimination de l’AS Monaco par le PSV Eindhoven en tour préliminaire de la Ligue des champions n’est pas une super nouvelle, même si on peut envisager que l'ASM gagnera davantage de matchs en C3 qu'elle n'en aurait gagné en C1. Et même si son bourreau néerlandais a été éliminé mercredi soir en barrages par les Glasgow Rangers. De son côté, le Portugal comptera trois représentants en poule, puisque le Benfica, tombeur du Dynamo Kiev mardi en barrages, a rejoint le FC Porto et le Sporting.

Mais une qualification niçoise ce jeudi en Ligue Europa Conference ferait du bien au foot tricolore en général, malgré le prestige tout relatif de cette compétition lancée seulement la saison dernière.