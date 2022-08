C’est le petit jeu en vogue avant chaque compétition, que ce soit la Coupe du monde de foot ou le tournoi de pétanque de Tiresac-la-Joyeuse. Imaginer le meilleur tirage au sort, et aussi le pire, pour une équipe donnée, avec une bonne dose de subjectivité et de mauvaise foi. Voici ce que ça donne pour nos deux fiers représentants en Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille connaîtront leurs adversaires de la phase de poule (du 6 septembre au 2 novembre) ce jeudi à l’issue du tirage qui commencera vers 18 h à Istanbul.

Le meilleur tirage

Pour le PSG :

On peut très bien imaginer un groupe dans lequel le champion de France, versé dans le chapeau 1, se retrouverait avec le RB Leipzig (chapeau 2), le RB Salzbourg (chapeau 3) et le Maccabi Haïfa (chapeau 4).

Les Allemands, qui ont cédé Nordi Mukiele à Paris, ont mal démarré leur saison, avec une défaite contre le Bayern en Super Coupe (3-5) puis deux nuls et une défaite lors des trois premières journées de Bundesliga. Les Autrichiens et les Israéliens ne semblent pas de nature à inquiéter les joueurs de Christophe Galtier, surtout si Mbappé, Messi, Neymar et compagnie conservent leur appétit offensif.

Pour l’OM :

Pensionnaires du chapeau 4, les Marseillais ont intérêt à brûler quelques cierges à Notre-Dame de la Garde pour ne pas tomber sur du trop lourd.

Dans le chapeau 1, celui des cadors, on pourrait miser sur l’Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa, mais on ciblera plutôt l’Ajax Amsterdam, qui a perdu gros cet été entre Sébastien Haller (Dortmund, avant de se voir diagnostiquer un cancer des testicules), Lisandro Martinez (Manchester United) et Ryan Gravenberch (Bayern Munich), en attendant peut-être Antony (très courtisé par Man U). Et ensuite, comme pour le PSG, on part sur le RB Leipzig (chapeau 2) et le RB Salzbourg (chapeau 3).

Le pire tirage

Pour le PSG :

D’accord, Liverpool (chapeau 2) n’est vraiment pas au mieux en ce moment, au point de réussir à perdre contre Manchester United. Mais on imagine mal Jurgen Klopp, Mohamed Salah et compagnie ne pas réagir, d’autant plus que l’Europe inspire le sextuple vainqueur de la C1, finaliste (très) malheureux de la dernière édition face au Real Madrid au Stade de France.

Si on ajoute l’Inter Milan (chapeau 3) et les Glasgow Rangers (chapeau 4), cela peut donner une poule où Paris pourrait connaître quelques frayeurs.

Pour l’OM :

Les duels entre équipes du même pays étant impossibles en poule, pas de double rendez-vous OM – PSG à prévoir. Mais Marseille peut très bien se retrouver avec le Real Madrid, Liverpool et l’Inter Milan. Auquel cas, toute une ville commencerait à trembler à l’idée de revivre la campagne 2013-2014 de Ligue des champions, conclue par un zéro pointé.