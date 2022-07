L’attaquant ivoirien du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, souffre d’un cancer des testicules, a annoncé lundi le club, précisant qu’il avait quitté le camp d’entraînement pour se soigner. « Une tumeur dans les testicules a été découverte » après des « examens médicaux intensifs », a écrit le BVB sur son site, expliquant que l’attaquant de 28 ans « s’est plaint d’un malaise après l’entraînement lundi matin » en Suisse, à Bad Ragaz, où le vice-champion d’Allemagne prépare la nouvelle saison.

🥺Sebastian Haller a quitté le campus d’entraînement à Bad Ragaz ! Le joueur s’est plaint de malaise après l’entraînement de lundi matin. Suite à des examens médicaux, une tumeur des testicules a été descellée. Bon rétablissement Seb le peuple jaune et noir est avec toi !

🗞@BVB pic.twitter.com/OrUsdW0ReE — Borussia Dortmund 🇫🇷 (@FranceBvb) July 19, 2022

Le joueur, transféré cet été de l’Ajax Amsterdam pour remplacer Erling Haaland, parti à Manchester City, est retourné à Dortmund, a précisé le club, ajoutant que « d’autres examens auront lieu dans un centre médical spécialisé ».

« Cette nouvelle d’aujourd’hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous, a déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl. Toute la famille BVB souhaite à Sébastien un rétablissement complet au plus vite et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il reçoive le meilleur traitement possible. » Le Borussia Dortmund « demande que la vie privée du joueur et de sa famille soit respectée et qu’aucune question ne soit posée » et promet de communiquer « en concertation avec le joueur […] dès que nous aurons de plus amples informations ».

Avant l’international ivoirien, d’autres footballeurs ont eu un cancer des testicules. Le gardien de but de la grande équipe de France des années 1980, Joël Bats, avait guéri, comme l’ancien gardien de l’Atlético Madrid et de La Corogne, José Francisco Molina, au début des années 2000, également soigné et devenu entraîneur ensuite. Carlos Roa, Jonas Gutierrez, Craig Moore ou le Néerlandais Arjen Robben, au tout début de sa carrière, avaient souffert de cette maladie.