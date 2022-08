Actualiser

79e : Brahimi fait un numéro côté droit, centre en retrait et le Gallois met le plat du pied. Incroyable entrée en Ligue 1 pour la recrue niçoise. Ses fans sont aux anges Aaron Ramsey you beautiful man 😍😍 unbelievable goals from him and Bale in one day 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 — Dan Roberts (@danroberts11) August 7, 2022



77e : ET RAMSEY EGALISE, C'EST DINGUE, SON PREMIER BALLON !!!

76e : Les grands débuts de l'ex star d'Arsenal et de la Juve, Aaron Ramsey

74e : Khephren Thuram fait des percées de ouf, et à côté de ça il a un côté nonchalant assez agaçant. C’était mon point « scout du PSG »

73e : On a failli avoir une occasion de chaque côté. Mais non

69e : Pause fraîcheur. On aurait préféré une pause occasion franche, voire, soyons fou, une pause but marqué

62e : Todibo qui tente de réveiller tout le monde. Favre aussi, en lançant Lemina et une nouvelle recrue, l'ailier roumain Ilie, à la place de Beka Beka et Rosario. Un attaquant de plus donc. Une pépite Ilie paraît-il, mot absolument pas placé à toutes les sauces dès qu'un post ado réussit deux dribbles

60e : Enfin Nice propose quelque chose. Thuram qui perce, Gouri lui remet et Dupé sauve devant Thuram qui pousse le ballon juste devant le but.

56e : Nice peine vraiment à proposer quelque chose de cohérent depuis cette reprise

54e : Delort écrase sa frappe et ne la cadre pas. Vous pouvez reprendre la sieste

53e : On sort de l'ennui avec ce bon coup franc à venir pour Nice

46e : Ça repart, sans aucun changement

45e : C'est la pause. Toulouse a su concrétiser son temps fort grâce à ses Néerlandais. Nice a eu les occasions, mais manque d'efficacité.

44e : Encore Nice. Lotomba qui centre, Delort reprend mais sa tête file à droite

37e : Gros temps fort des Niçois, mais sans réussite. Ce genre de moment qui précède le but contre le cours du jeu vous savez, on l'a vu 25.890 fois (à peu près)

35e : Nouvelle grosse occasion pour Nice. Stengs encore une fois qui fait la diff et met un centre parfait pour la tête de Gouiri, pas assez appuyée. Dupé l'arrête en sifflotant.

31e : Stengs qui trouve la barre ! Il enrhume Sylla et sa frappe du droit heurte le haut de la cage alors que Dupé était encore une fois battu.

26e : Et bien voilà la deuxième, Delort qui se manque une première fois avant de mettre un centre qui passe devant tout le monde juste devant le but. C'était chaud

25e : Nice est hyper décevant jusque là. Aucune action notable depuis la frappe de Gouiri en début de rencontre

23e : Todibo sauve son équipe devant Dallinga! Bulka était parti loin de son but. L'OGCN en grande souffrance Nice se fait balader là #TFCOGCN — dogues forever ⚪🔴 (@dimideh59) August 7, 2022

: Todibo sauve son équipe devant Dallinga! Bulka était parti loin de son but. L'OGCN en grande souffrance

19e : ET CETTE FOIS C'EST AU FOND !!! VAN DEN BOOMEN MET UNE GALETTE DEVANT LE BUT A DALLINGA, QUI DETOURNE LE BALLON ET BAT BULKA

17e : L'ENORME OCCASION POUR DALLINGA !!! Couvert par Melvin Bart, l'attaquant néerlandais se retrouve seul devant Bulka mais l'ancien gardien du PSG détourne sur son poteau

12e : Toulouse domine de plus en plus nettement sans parvenir encore à se montrer dangereux

9e : Je vous rassure, vous n'avez rien raté sinon, le round d'observation se poursuit

5e : Cinq Néerlandais (Spierings, Van den Boomen et Dallinga à Toulouse, Stengs et Rosario à Nice) et trois Danois (les défenseurs Desler et Nicolaisen à Toulouse, Schmeichel sur le banc niçois) aujourd'hui. La Jumbo L1.

4e : Je vais compter les Néerlandais sur la pelouse, on dirait un camping estival du sud Ardèche. Je reviens vous dire ça.

3e : Et la première grosse occasion est pour Nice : Gouri qui frappe aux 20 mètres sans que Dupé n'esquisse un geste. Il l'a repoussé du regard je pense.

1e : ET C'EST PARTI

12h57 : Y'a de l'impatience et de l'excitation à Toulouse pour ce grand retour. Le stadium est pas loin d'être plein d'ailleurs, avec un chouette tifo bandes des Indians. On espère que Jeff Soucasse apprécie (on sait que non) Arrivée du @ToulouseFC au Stadium ! #FBSport #TFCOGCN pic.twitter.com/6Waj39Tdk9 — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) August 7, 2022

: Y'a de l'impatience et de l'excitation à Toulouse pour ce grand retour. Le stadium est pas loin d'être plein d'ailleurs, avec un chouette tifo bandes des Indians. On espère que Jeff Soucasse apprécie (on sait que non)

12h52 : On attend pas mal de cette équipe de Nice, qui a quand même terminé 4e l'année dernière et a conservé l'essentiel de ses forces. Favre remplace Galtier, avec sans doute des intentions plus offensives.

12h50 : Côté niçois, une seule recrue sur le terrain : le milieu Beka-Beka. Schmeichel sera sur le banc, tout comme Ramsey 📋 Le 1️⃣1️⃣ qui lancera la saison 2022-23 du Gym !



⌚️ Coup d'envoi de #TFCOGCN à 13h

📺 @PVSportFR

🎙 Live commenté #OGCNice TV pic.twitter.com/R1OOcD2CAR — OGC Nice (@ogcnice) August 7, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Côté niçois, une seule recrue sur le terrain : le milieu Beka-Beka. Schmeichel sera sur le banc, tout comme Ramsey

12h47 : Allez, sans plus tarder on jette un œil sur la compo toulousaine. Healey est blessé, c'est la recrue néerlandaise Dallinga qui sera en pointe. Il a cartonné en L2 aux Pays-Bas la saison dernière, on va voir ce que ça donne à ce niveau. Le premier 𝙤𝙣𝙯𝙚 𝙩𝙤𝙪𝙡𝙤𝙪𝙨𝙖𝙞𝙣 de la saison 😈#TFCOGCN pic.twitter.com/ixx1GhzdoN — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 7, 2022

: Allez, sans plus tarder on jette un œil sur la compo toulousaine. Healey est blessé, c’est la recrue néerlandaise Dallinga qui sera en pointe. Il a cartonné en L2 aux Pays-Bas la saison dernière, on va voir ce que ça donne à ce niveau.

12h45 : Hello les amigos ! C'est reparti pour un looong dimanche de L1, avec en hors d'oeuvre un TFC-Nice qui doit faire saliver autant le public asiatique que nous vu l'horaire...