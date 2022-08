Un départ surprise, des explications qui le sont moins. L’ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, était l’invité lundi soir de l’émission brésilienne « Bem, amigos », et il en a profité pour préciser les raisons de son départ de Marseille. « Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions en jouant d’une certaine manière bien définie, mais nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe », a-t-il confié quant à l’issue de son aventure marseillaise.

Jorge Sampaoli avait annoncé son départ de l’OM le 1er juillet dernier à la surprise générale, en expliquant que « [son] rythme et [ses] objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n’y a rien de mal à prétendre à des choses différentes ». Depuis, le croate Igor Tudor a remplacé l’Argentin, avec l’ambition d’exister sur la Ligue des champions et de viser une nouvelle qualification pour la C1. Pablo Longoria a surtout largement revu l’effectif de l’Olympique de Marseille avec pas moins de 10 arrivées, dont celle d’Alexis Sanchez.