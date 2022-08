L’Autorité maritime portugaise a annoncé vendredi la fin des recherches engagées pour retrouver un jeune espoir français du surf âgé de 16 ans disparu lundi alors qu’il faisait de la plongée au large de l’île de Faial, dans l’archipel des Açores. « Plus de 75 heures après le signalement de la disparition et compte tenu des conditions de la zone et des limites à la survie en mer, les recherches prennent fin », a indiqué l’Autorité maritime portugaise dans un communiqué.

« Un avis à la navigation sera maintenu pour tous les navires traversant la zone afin qu’ils restent vigilants et signalent toute observation », a précisé le document. Mercredi, la Fédération française de surf avait annoncé, dans un message de condoléances publié sur les réseaux sociaux, que la victime de cet accident de plongée était Jules Prou, un jeune espoir du surf français.

Un grand espoir du surf tricolore

Il évoluait au Pôle Espoir de Bretagne, une filière de haut niveau rattachée à la fédération. « Du haut de ses 16 ans, Jules était déjà un Monsieur, doté d’un haut potentiel et d’une étonnante maturité », a salué sur les réseaux sociaux l’ESB Surf Club, où il était licencié. Originaire de l’île de Ré, il s’était classé 2e de l’Open de France espoirs de Lacanau en juillet dernier et 2e du championnat de Bretagne cadets en juin.

L’alerte sur la disparition de Jules Prou, à environ dix miles nautiques (environ 18 kilomètres) à l’ouest de Faial, avait été donnée lundi par un représentant d’une société de tourisme spécialisée dans les activités maritimes. L’île de Faial est située dans le groupe central de l’archipel des Açores, une destination prisée des touristes, à quelque 1.500 kilomètres à l’ouest de Lisbonne.