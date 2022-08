Depuis lundi, les secours portugais tentent de retrouver un Français de 16 ans disparu au large de Faial, dans l’archipel des Açores, alors qu’il plongeait en apnée. Mercredi, la Fédération française de surf a indiqué que le jeune homme était Jules Prou, un espoir de la discipline, originaire de l’île de Ré.

« Nous adressons toutes nos condoléances à ses parents Charlotte et Benjamin, à son frère Valentin et à leur famille, écrit l’instance dans un communiqué. Nous sommes avec eux dans cette épreuve et leur apportons tout notre soutien. Nos pensées vont aussi à tous les membres, dirigeants et jeunes surfeurs du Pôle Espoir Bretagne, de l’ESB surf club et du Surf Club Rétais où Jules avait commencé le surf. »

Le corps toujours recherché

Selon les autorités portugaises, l’alerte quant à la disparition de Jules Prou avait été donnée « par un représentant d’une société de tourisme spécialisée dans les activités maritimes ». « En accord avec la famille, nous communiquerons sur les cérémonies à venir pour honorer la belle personne qu’était Jules et à faire vivre sa mémoire », a communiqué la Fédération française de surf.