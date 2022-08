Après la vitesse, le keirin pour Sébastien Vigier : le pistard français a décroché une deuxième médaille d’or mardi aux Championnats d’Europe de cyclisme sur piste à Munich. Le sprinteur de 25 ans a largement dominé la finale du keirin, à l’image de l’équipe de France qui a collectionné une treizième et même une quatorzième médaille en Bavière avec celle de bronze de Melvin Landerneau, troisième.

🥇 Sébastien Vigier champion d'Europe du keirin 🥇



Déjà titré en vitesse individuelle, le Français a remporté la finale du keirin en patron ! Melvin Landerneau prend la 3e place 🥉 #Munich2022



▶️ Le DIRECT : https://t.co/hQmkla5Jq7 pic.twitter.com/LyIlzX0bbs — francetvsport (@francetvsport) August 16, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



En l’absence des maîtres néerlandais Harrie Lavreysen et Jeffrey Hoogland, Sébastien Vigier s’affirme comme le meilleur sprinteur de cet Euro. Après l’or de la vitesse individuelle et l’argent par équipes, il s’agit de la troisième médaille de l’Essonnien à Munich et de sa première en keirin dans un grand championnat. De bon augure à deux mois des Mondiaux (12-16 octobre) à Saint-Quentin-en-Yvelines (France) : le réel objectif cette année des sprinteurs qui sortent tout juste d’un gros bloc d’entraînement.