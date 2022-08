Lionel Messi n’a qu’à bien se tenir. Son retourné acrobatique fait pâle figure face à ce chef-d’œuvre venu tout droit de Bretagne. L' En Avant Guingamp caracole seul, en tête de la Ligue 2 après 2 journées et se permet de nous offrir le geste le plus fou du week-end. Une reprise de volée, sans contrôle, de plus de 35 mètres du capitaine breton, Jérémy Livolant.

Après sa démonstration contre Pau il y a une semaine (4-0) au Roudourou, les Guingampais ont connu davantage de difficultés face à Laval hier. Les Bretons ont égalisé sur un but de Maxime Barthelmé (56e) après avoir été menés au score dès le début du match. L’équipe de Stéphane Dumont s’en est finalement sortie grâce à un but venu d’ailleurs de son ailier et capitaine, Jérémy Livolant, une reprise clinique qui ne laisse aucune chance au gardien lavallois.

OH LE BANGER DE FOU FURIEUX 🤯 pic.twitter.com/n67J6hIYTE — Nicolas Noel (@NoelNicolas9) August 6, 2022



La chance, on la provoque !

Le capitaine breton se permet même le luxe d’être modeste après un tel bijou « Je me dis que si je perds le ballon, ça peut faire une grosse occasion en contre derrière pour eux. Je me dis : pourquoi ne pas la tenter en une touche ? C’est un peu de la chance, mais la chance il faut aussi la provoquer. Ce soir, ça m’a souri. » Chance ou pas, on ne se lasse pas de ce chef-d’œuvre !