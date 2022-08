Mercato : Longoria confirme les discussions avec Alexis Sanchez ... le PSG prépare une nouvelle offre pour Skriniar ... Suivez le live avec nous

Le milieu de terrain de Naples et le PSG se sont mis d'accord sur les termes d'un transfert. Le plus dur reste encore à faire pour le PSG qui doit désormais négocier avec Naples (et surtout Aurelio de Laurentiis) pour s'approprier les services de l'international espagnol. Des maux de têtes en perspective pour Luis Campos.

Après une prestation calamiteuse se soldant par une défaite face à Brighton (1-2), Erik Ten Hag a été forcé de constater que son effectif manquait cruellement de qualité dans tous les compartiments du terrain et notamment dans l’entrejeu. Les Mancuniens sont intéressés par la possibilité de recruter Adrien Rabiot, le milieu de terrain de la Juve. The Athletic annonce même que les Anglais essaient de parvenir à un accord.

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

Bonjour la France, et pas n’importe laquelle (et aussi les Minutos et Minutas qui nous lisent partout sur le globe), on est repartis pour une belle journée transferts. On va essayer de tout vous raconter, et de ne rien rater. Bon, évidemment, que les supporters du club de Marcq-en-Baroeul dans les Hauts-de-France nous pardonnent, par exemple, mais il y a certains clubs qu’on oubliera un peu.