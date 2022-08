Actualiser

45e : Allez, c'est la pause. Belle purge jusque là, on attend mieux à la reprise.

42e : On espèrera rien tant que Rennes n'aura pas marqué vu la tactique des visiteurs

38e : #passionparcage ⏱ 37’

600 supporters des Merlus ont fait le déplacement au Roazhon Park 👏🧡



600 supporters des Merlus ont fait le déplacement au Roazhon Park 👏🧡

0-0 #SRFCFCL pic.twitter.com/rE4OavuY56 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) August 7, 2022

: #passionparcage

34e : Et le premier arrêt de Mandanda. Lorienté qui s'essaie de 20 m.

33e : Allez, une offensive rennaise qui crée un peu de danger. Ca s'approche

Régis Le Bris, le nouveau coach lorientais, m'a l'air d'avoir pas compris que la ligue des talents est censée avoir changé. Il a garé un bon gros bus devant sa cage. Je trouve le projet de jeu lorientais assez inquiétant sur cette première mi-temps #SRFCFCL — Réservoir Tactique (@reservoirtacti1) August 7, 2022

: Régis Le Bris, le nouveau coach lorientais, m'a l'air d'avoir pas compris que la ligue des talents est censée avoir changé. Il a garé un bon gros bus devant sa cage.

31e : Je change pas le titre, on en est toujours au même point 15 minutes plus tard

30e : Et bien on va arriver à la demi-heure de jeu avec seulement 6 tirs, aucun pour Lorient. Ca vous donne une idée de ce qu'on voit.

C'est le point Evelyne Dhéliat On sent que les rennais manquent de fraîcheur. Normal ils sont tous au soleil alors que les lorientais restent tous dans leur défense à l'ombre #SRFCFCL — ⭐ Gazon B. ⭐ (@GazonBreton) August 7, 2022

: C'est le point Evelyne Dhéliat

25e : Bon, tout cela est pas folichon. Rennes tourne en rond, Lorient se contente d'attendre

18e : Mvogo, c'est pas pour ses sorties aériennes qu'il a été recruté visiblement...

17e : Une frappe de Terrier assez dangereuse mais le contre rennais n'est pas très bien joué. Ils étaient en surnombre.

16e : Je vous l'ai pas dit, mais Lorient change de gardien cette saison avec l'arrivée de Yvon Mvobo, qui était remplaçant l'an dernier au PSV Eindhoven.

15e : Ça va mieux pour Lorient, qui vient de réussir sa première séquence de possession.

12e : 80% de possession pour Rennes depuis le début du match... 18 passes réussies en presque 15 minutes par les Lorientais... et la première parade de Mvogo qui sauve les siens sur une frappe de Laborde.

6e : Les Rennais se sont installés dans la moitié de terrain lorientaise sans pour l'instant se créer de nouvelles possibilités

1e : C'est parti pour ce derby. Et déjà la première occasion pour Rennes ! Une frappe de Truffert détournée en corner alors qu'elle partait bien.

17h04 : Alors Justice oui, le biniou en revanche c'est un grand NON

Les Marseillais, avouez ça fait bizarre non ? Bienvenue à la maison @SteveMandanda ! 🤝 #SRFCFCL pic.twitter.com/WfDJFfuEwI — Erminig (@ErminigOfficiel) August 7, 2022

: Les Marseillais, avouez ça fait bizarre non ?

17h02 : Justice à la sono, on like

17h : On attend beaucoup de cette première rennaise. Paris, Monaco et Lille ont parfaitement réussi leur entrée en matière, avec le résultat et la manière. On n'en attend pas moins des hommes de Genesio qui nous ont habitué à éparpiller leurs adversaires façon puzzle sur leur pelouse.

Le premier onze de départ de la saison du @FCLorient ⬇️#SRFCFCL pic.twitter.com/jJSdExUZrs — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) August 7, 2022

: Côté lorientais

16h56 : L'international gallois Rodon et l'international belge Theate sont donc titulaires, tout juste arrivés des Londoniens de Tottenham pour le premier, de Bologne pour le second. Mandanda aussi bien sûr dans les buts. Pour le reste, c'est du classique. Problème de riche : Doku et Solemana sont sur le banc. Guirassy aussi. Quelle attaque.

16h55 : Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, alors que vous rôtissez sur vos serviettes de plage bande de veinards. La compo rennaise [#SRFCFCL]



𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 👊

𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 👊

---#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/j3yC4wn4mE — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 7, 2022

: Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, alors que vous rôtissez sur vos serviettes de plage bande de veinards. La compo rennaise

16h53 : Et bien kenavo les amis/amies. On est de retour pour ce grand derby du biniou et de la galette-saucisse entre la capitale bretonne et la capitale du Morbihan.