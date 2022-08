Et oui, notre Ligue 1 préférée est déjà de retour. Après l'apéritif Lyon-Ajaccio vendredi soir, place à la première vraie affiche ce samedi à 17 heures. D'un côté, le troisième du dernier championnat, l'AS Monaco, qui a échoué à un but de l'OM, deuxième et directement qualifié en Ligue des champions. Les hommes de Philippe Clément ont été puni par un double tour préliminaire dans cette compétition, qu'ils ont déjà entamée. Les Monégasques ont réalisé un recrutement sans strass ni paillettes pour l'instant, avec deux ecrues notables : l'attaquant suisse Breel Embolo et l'ailier japonais Minamino Takumi (ex Liverpool). Grosse perte au milieu en revanche avec le départ pour le Real (et 100 millions, bonus inclus) d'Aurélien Tchouaméni. En face, Strasbourg, 6e du dernier exercice, a joué la continuité, toujours sous les ordres de Julien Stephan.

» Rendez-vous à 16h45 pour suivre l’avant-match