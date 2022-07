On est passé du Tour de France hommes au Tour de France femmes, mais le Danemark reste à la fête. La championne nationale Cecilie Uttrup Ludwig s’est imposée ce mardi au terme de la 3e étape, à Epernay, dans un final accidenté qui rappelait de très bons souvenirs – la victoire de Julian Alaphilippe sur ces mêmes routes en 2019. La Danoise s’est montrée la plus forte dans le dernier raidard avant la ligne, terminant avec cinq bons mètres d’avance sur la maillot jaune Marianne Vos et Ashleigh Moolman-Pasio.

🏆 @CUttrupLudwig 🇩🇰 wins stage 3!@CUttrupLudwig remporte l’étape 3 !#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/CHaDHMa7Jq — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 26, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Une belle revanche pour Cecilie Uttrup Ludwig, qui avait perdu près de deux minutes lundi lors de la journée noire de son équipe FDJ-Suez, impliquée dans de nombreuses chutes, dont la dernière avait été fatale à Marta Cavalli, une des favorites de la course.

Vos reste maillot jaune

« C’est un bonheur, après, je dois le dire, une belle journée de merde hier, a-t-elle réagi, en larmes, sitôt la ligne franchie. Je savais que je pouvais gagner cette étape, et en plus avec ce maillot [de championne de Danemark], il n’y a pas mieux. »

😱 Enorme chute dans le peloton dans cette 2e étape !

🤕 Marta Cavalli (2e du Giro) et la championne d'Australie Nicole Frain se sont percutées violemment !



▶️ Le DIRECT : https://t.co/kyXpVUzDcu pic.twitter.com/zZvUfaJiFU — francetvsport (@francetvsport) July 25, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Larguée dans la côte de Mutigny à 15 km de l’arrivée, en compagnie justement de Ludwig, Marianne Vos est bien revenue dans le final pour conserver sa place du leader du classement général. En revanche, Annemiek van Vleuten a encore perdu du temps. La Néerlandaise, grande favorite de cette édition, n’a pas pu suivre les meilleures dans les deux dernières bosses du jour. A l’arrivée, 20 secondes de débours, et la voilà désormais 9e à 1’14 au classement général. La première Française, Juliette Labous, occupe la 8e place à 1’05. Mardi, la 4e étape, au profil encore bien accidenté, emmène les coureuses de Troyes à Bar-sur-Aube (126,8 km).