Après 33 ans d’interruption, le nouveau Tour de France Femmes est parti, et bien parti. Les 144 coureuses se sont élancées ce dimanche en début d’après-midi, sous l’œil de la directrice de la course Marion Rousse. Au terme de cette première étape longue de 81,6 km sur un circuit autour du jardin des Tuileries et sur les Champs-Elysées, c’est la néerlandaise Lorena Wiebes qui l’a emporté au sprint, devant Marianne Vos et Lotte Kopecky.

La Française Gladys Verhulst a animé la fin de course, avec une échappée solitaire pas loin d’aller au bout. Mais elle a été reprise à un peu plus de 2 km de l’arrivée. Wiebes s’est donc ensuite montrée la plus puissante pour l’emporter en haut des Champs. La Néerlandaise a gagné le droit d’enfiler le premier maillot jaune de ce Tour du renouveau.

Lundi, les coureuses s’élanceront pour la 2e étape, 136 km entre Meaux et Provins. Huit étapes sont programmées jusqu’à dimanche prochain, où l’arrivée sera jugée en haut de la Super Planche des belles Filles.