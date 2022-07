Treize jours consécutifs avec une quinzaine d’heures d’ascension en moyenne dans le massif des Ecrins (Hautes-Alpes). C’est l’impensable rythme qu’a tenu Charles Dubouloz, du 30 juin au 12 juillet. Six mois après avoir signé une performance d’anthologie, en devenant le premier homme à franchir seul la voie « Rolling Stones », située sur la face nord des Grandes Jorasses (massif du Mont-Blanc), l'alpiniste de 33 ans a, à nouveau, frappé fort.

Charles Dubouloz est ravi de boucler un nouveau challenge d'envergure, avant de filer en septembre prochain au Népal. - Charles Dubouloz

Il a ainsi bouclé, mardi, soir un impressionnant enchaînement de dix ascensions de sommets non-stop dans les Ecrins, tous situés entre 3.600 et 4.000 m d’altitude. Durant ces treize jours intenses en haute altitude, le Haut-Savoyard s’est évidemment confronté aux voies les plus techniques de ce massif emblématique, d’abord en solo, puis en cordée de deux avec ses amis Joseph Hallepee et Antoine Bouqueret.

Il est tombé dans une crevasse au niveau des Rouies

« Je connaissais peu ce massif, et je souhaitais en profiter pour explorer plein de facettes de l’alpinisme, que ce soit seul ou aux côtés d’un copain, confie Charles Dubouloz. Il a fallu énormément s’adapter, surtout en raison de l’impressionnante sécheresse des glaciers pour une première quinzaine de juillet. » Malgré une grosse frayeur dans les Rouies, lorsqu’il est tombé dans une crevasse durant son ascension avec Joseph Halleppe, l’alpiniste est allé au bout de son défi XXL. Parti de La Grave (Hautes-Alpes) treize jours plus tôt, il y est ainsi revenu, mardi soir, après avoir rejoint Râteau, Meije, Pavé, la Grande Ruine, la Barre des Ecrins, Ailefroide, Bans, Rouies, Olan et l’Aiguille Dibona, soit dix sommets majeurs.

Marqué par des douleurs aux deux genoux, Charles Dubouloz va retrouver du confort, après s’être quotidiennement levé à 3h30 dans ses refuges, situés dans les Ecrins, depuis le 30 juin. Mais, à l’entendre, celui-ci est déjà pressé de partager, avec Symon Welfringer et Hélias Millerioux, une nouvelle expédition au Népal, où le trio prévoit d’ouvrir, à l'automne prochain, une voie au Jannu (7.710 m).