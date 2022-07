Dix parlementaires de Gironde, dénonçant « l’arrêt de mort » que risquent les Girondins de Bordeaux, ont demandé lundi à la ministre des Sports de « se saisir du sujet » et de recevoir une délégation du club, rétrogradé en troisième division, dont la rétrogradation administrative en National a été confirmée en appel la semaine passée.

Dans une lettre ouverte adressée à Amélie Oudéa-Castéra, les sénateurs et députés affirment que « nous ne pouvons nous résoudre » à « l’arrêt de mort de notre club, sa liquidation judiciaire ». « Il serait profondément injuste qu’un club qui apporte de nombreuses garanties ne puisse être autorisé à intégrer la deuxième division masculine en apportant les correctifs exigés », ajoutent les élus signataires, dont la radicale Nathalie Delattre, vice-présidente du Sénat.

Relégué sportivement en Ligue 2 à la fin de la saison passée, Bordeaux a été rétrogradé en National (3e division) par la DNCG, le contrôleur de gestion du football français, après examen des finances du club. « Alors que le club souhaite évidemment saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) afin de proposer une conciliation à la Fédération française de football (…), le gouvernement doit se saisir du sujet », ajoute la lettre. « Trois cents emplois directs et au moins autant d’indirects en dépendent, et c’est tout un territoire qui compte se battre », écrivent les élus, appelant la ministre à recevoir « dans les meilleurs délais, une délégation mandatée par le club ».

« Condamner le club, c’est mettre fin à l’activité d’une équipe féminine qui compte dans ses rangs plusieurs joueuses internationales », relève le texte en plein Euro féminin en Angleterre. La lettre est signée également des députés majorité présidentielle Thomas Cazenave, Florent Boudié, Pascal Lavergne, Sophie Mette, Sophie Panonacle et Éric Poulliat et des sénateurs Alain Cazabonne (Union centriste), Florence Lassarade (LR) et Monique de Marco (EELV).