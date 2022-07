C’est un énorme séisme dans le football français ! La commission d’appel DNCG de la FFF a confirmé ce mercredi la rétrogradation administrative des Girondins de Bordeaux en National 1 en raison de très grosses difficultés financières. Gérard Lopez, le propriétaire et président du club, n’a pas réussi à convaincre l’instance malgré un accord de conciliation obtenu en fin de semaine dernière avec ses créanciers, les fonds d’investissement américains, Fortress et King Street.

La direction du club a été reçu pendant près de deux heures. Elle était accompagné également de l'un des avocats de Fortress afin de pouvoir répondre à toutes les questions de la DNCG. Lors de cette audience, le club a présenté une ordonnance du Tribunal de Commerce de Bordeaux affirmant qu'il n'y avait pas de risque de cessation de paiements et surtout que l'accord de conciliation permettaint la pérenité du club en Ligue 2. Une ordonnance qui n'a donc pas convaincu les membres de l'instance. "C'était horrible. Franchement, c'est une honte. C'est dégueulasse", lâche un proche de l'homme d'affaires Hispano-Luxembourgeois. Ce dernier devrait réagir dans la soirée.

Cette rétrogradation administrative pourrait conduire au dépôt de bilan du club et à sa liquidation judiciaire. La direction réfléchit au meilleur recours possible avec ses avocats. Elle devrait faire appel devant le tribunal administratif afin d’obtenir une suspension de la décision mais il y a peu d’espoirs. Pour ce qui pourrait être d’un rachat du club, comme ce qu’il s’est passé la saison dernière, le timing paraît tout simplement impossible à tenir. En cas de dépôt de bilan et de liquidation judiciaire, le club repartirait cette saison au niveau amateur, en N3, la cinquième division française où évolue la réserve des Girondins de Bordeaux.