Marquer cinq buts en une mi-temps pour son premier match lors d’une grande compétition, ça se savoure. Même quand on s’appelle Corinne Diacre. La sélectionneuse des Bleues a félicité ses joueuses pour leur victoire 5-1​ contre l’Italie pour leur entrée en matière dans l’Euro 2022.

« Le jeu était fluide, on a senti comme une synergie » avant la pause, s’est réjouie Diacre. « L’idée était de démarrer fort et bien ce championnat et ce premier match. Le mérite revient aux joueuses, elles ont été très performantes dès le début. »

Les Françaises se sont ensuite un peu reposées sur leurs lauriers, mais rien d’alarmant, même si la sélectionneuse avait mis en garde les joueuses à la pause. « Ça n’a pas été faute de leur dire à la mi-temps de rester concentrées, avec les mêmes intentions, mais j’ai 23 joueuses qui sont humaines. »

Prochain match jeudi, contre la Belgique

L’essentiel est quoi qu’il arrive dans le résultat. Les Bleues se mettent dans une situation confortable d’entrée de jeu. Après avoir encouragé ses joueuses à « savourer », Diacre entend désormais démobiliser. « On n’en était qu’à la première marche des six qu’on s’est fixées. Il faut désormais récupérer et penser au deuxième match. » Ça sera jeudi, contre la Belgique. Les Françaises sont en tête de leur groupe devant les Islandaises et les Belges, qui se sont neutralisées la veille.