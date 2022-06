Il reste encore aujourd’hui une icône, et l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Ce jeudi, Zinédine Zidane fête ses 50 ans Et parce que Robert, c’est pas Zizou, Youri, c’est pas Zizou​, on le sait : l’ancien joueur est unique, et c’est bien ça qui fait qu’il est dans toutes les têtes, bien après avoir pris sa retraite au cours d’une carrière phénoménale. En témoigne la récente rumeur qui le propulsait à la tête du PSG et qui n’a laissé personne indifférent, à commencer par le président de la République.

Mais Zinédine Zidane n’a peut-être pas marqué tous les Français pour les mêmes raisons. Certains par ici se souviendront plus d’un match au Real, d’une action en Coupe du monde ou d’une attitude en tant qu’entraîneur. D’autres ont peut-être même eu la chance de partager un moment avec lui, une anecdote ou une petite histoire liée à Zizou qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. Bref, en un mot, quel souvenir gardez-vous de Zinédine Zidane, à l’aube de ses 50 ans ? On veut tout savoir !