Promis, même si La Rochelle avait été en face, « ça aurait été identique en termes de motivation et de préparation » pour Castres, a assuré son entraîneur Pierre-Henry Broncan, ce jeudi en conférence de presse. Seulement, Toulouse a maté le club maritime en barrage du Top 14, et c’est le grand voisin que le CO va défier en demi-finale, ce vendredi à Nice. Et qui dit Stade Toulousain dit Antoine Dupont, intenable, une fois de plus, le week-end dernier.

Alors, comment museler le meilleur joueur du monde, qui a découvert le professionnalisme à Castres avant de rejoindre la capitale régionale en 2017 (où il a côtoyé pendant une saison Broncan, alors dans le staff stadiste) ? « On lui fait manger des pizzas Buitoni juste avant la rencontre et ça ira », a lâché Broncan dans une boutade, avant de revenir à du plus classique : « On verra vendredi soir. »

Pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces derniers mois, Buitoni est au coeur d’un scandale sanitaire, avec des produits contaminés par la bactérie Escherichia coli. De nombreux cas d’insuffisance rénale ont été signalés depuis le début de l’année chez des enfants et des adolescents, dont deux sont décédés.