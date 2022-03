Encore une Coupe du monde et une élection municipale dans son village de Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées), et Antoine Dupont aura remporté tout ce qu’il peut espérer gagner. Le demi de mêlée et capitaine du XV de France a été élu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations ce vendredi. C’est la FFR qui a d’abord fièrement annoncé la nouvelle. Le meilleur joueur du monde a dominé le vote, devant deux troisième ligne, son coéquipier Grégory Alldritt et l’Irlandais Josh van der Flier.

Antoine Dupont is the 2022 #GuinnessSixNations Player of the Championship 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/NAoBZfpSoS — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) March 25, 2022

Ces trois noms étaient sortis d’une consultation de plusieurs médias dont les pays participent au Tournoi. Et c’est le grand public qui a tranché sur les réseaux sociaux, sans grande surprise. Le numéro 9 du Stade Toulousain avait déjà été le premier Français à remporter cette récompense depuis sa création en 2004, à l’issue de l’édition 2020.

Dupont revient à hauteur de l’arrière écossais Stuart Hogg, distingué en 2016 et 2017, et à une longueur du centre irlandais (et retraité) Brian O’Driscoll, sacré en 2006, 2007 et 2009.