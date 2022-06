Toulouse – La Rochelle EN DIRECT : Une finale en barrage du Top 14… Suivez avec nous ce choc de titans

Salut la familleeeeeeee !

On se retrouve pour ce samedi soir (21h) pour le début des phases finales du Top 14 ! C'est l'heure de vérité pour nos rugbymen français. Et on commence par une sorte de dessert en entrée avec un choc qui promet entre les deux derniers champions d'Europe et finalistes du championnat la saison dernière, le Stade Toulousain et La Rochelle. Une véritable choc ! Mais le contexte est un peu différent pour les deux équipes, les coéquipiers d'Antoine Dupont sont attendus au tournant sur cette fin de saison alors que pour ceux de Grégory Alldritt, ce n'est que du bonus après le titre en Champions Cup.

Rendez-vous dès 20h pour monter en température avant le coup d'envoi.