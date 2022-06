Et un record de plus pour « Super Frenchie » ! Matthias Giraud, de son vrai nom, est devenu samedi le premier homme à s’élancer de l’aiguille du Goûter (Haute-Savoie) en ski base jump. Déjà détenteur depuis juin 2019 du saut le plus haut effectué dans cette discipline extrême, tout près du sommet du Mont-Blanc (4.359 m), il a signé une nouvelle performance de choix inédite.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Il est parti du dôme du Goûter (4.304m d’altitude) en skiant un sérac de 80 m perché au-dessus de la face rocheuse de l’aiguille du Goûter et du couloir direct ouest. Puis il s’est envolé à 4.000 m, et il a ouvert son parachute pour voler entre l’aiguille du Goûter et l’aiguille de Bionnassay.

« Transformer des rêves d’enfant en réalité »

L’incroyable vidéo de sa performance, mise en ligne lundi sur YouTube, est l’aboutissement d’un projet que « Super Frenchie » a en tête depuis 10 ans. La difficulté a été de trouver « le créneau parfait », afin que toutes les conditions soient réunies pour sa sécurité. « C’était un vol turbulent jusqu’à l’atterrissage en dessous du refuge du Goûter, sur le flanc nord du glacier, raconte l’intéressé, qui a passé son enfance à Saint-Gervais (Haute-Savoie). J’ai grandi en skiant face au Mont-Blanc. Je l’ai admiré toute ma vie et je l’ai même fait tatouer sur mon dos après mon saut en 2019. »

La connexion spéciale entre Matthias Giraud et le Mont-Blanc a donc franchi un nouveau cap samedi. « Réaliser plusieurs premières descentes de ski base jump dans ce massif transforme mes rêves d’enfant en réalité. C’est un grand moment de fierté », souligne celui qui revendique « une approche moderne et créative de l’alpinisme ». Sa créativité risque de vite nous surprendre à nouveau.