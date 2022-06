L’histoire du tennis pourrait encore écrire quelques pages ce vendredi à Roland-Garros. Avec deux demi-finales bien différentes mais alléchantes sur le papier entre Nadal et Zverev à partir de 14h45 suivi de Ruud-Cilic pas avant 17h30. Un beau programme en perspective.

L’affiche du jour

Forcément, on aura les yeux rivés sur le choc entre Rafael Nadal et Alexander Zverev. Entre le patron des lieux qui vise une 14e finale à Paris et l’Allemand qui n’a jamais gagné une demi-finale en grand chelem, pas besoin de chercher le favori. Mais attention, la légende vient d’enchaîner deux matchs de plus de quatre heures face à Auger-Aliassime puis Djokovic. Ça ne s’est pas vu contre Djoko mais le Majorquin a toujours mal au pied. S’il a un coup de moins bien, l’Allemand, qui a été très solide en quarts contre Alcaraz, peut s’engouffrer dans la brèche. Et peut-être éjecter du tournoi un Nadal qui ne cache pas que ce Roland 2022 pourrait bien être son dernier.

L’histoire du jour

Marin Cilic ​est aux portes d’un exploit rare pour un tennisman. S’il bat le Norvégien Casper Ruud ce vendredi en demi-finales, le Croate deviendra le cinquième joueur en activité à disputer la finale de chaque tournoi du grand chelem après, excusez du peu, Nadal, Federer, Djokovic et Murray. Vainqueur de l’US Open en 2014, finaliste de Wimbledon en 2017 et de l’Open d’Australie en 2018, le Croate de 33 ans n’a plus qu’un match pour boucler la boucle. Même si rien ne sera simple face à Ruud, n°8 mondial, qui veut sa première finale en grand chelem

Les Français du jour

Pas terribles en simple cette année, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic se rattrapent en double. Les deux Françaises affrontent ce vendredi Kichenok et Ostapenko en demi-finale. Dernier carré aussi pour Gabriel Debru opposé sur le court 14 au Croate Dino Prizmic. Le grand gaillard d’1m92 espère confirmer son statut de grand espoir du tennis français.

La météo du jour

Attention, gros risque d’orages annoncés ce vendredi sur Roland-Garros. Il va faire chaud (24 degrés) mais le ciel devrait s’assombrir pour laisser place à la pluie. Mais le court Central ayant un toit, aucun risque de voir les demies décalées. C’est beau la modernité.

Le prono osé du jour

Vu les affiches, on vous parie notre chemise que les deux demies vont jusqu’au 5e set. Histoire de faire durer le plaisir et de profiter de Rafa le plus longtemps possible.