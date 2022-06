A Roland-Garros,

Iga Swiatek​ a du goût. Qualifiée ce jeudi pour sa deuxième finale de Roland-Garros après sa promenade en demi-finale (6-2, 6-1) face à la Russe Kasatkina, la Polonaise a raconté comment elle s’était préparée avant le match. Interrogée par Marion Bartoli sur le court central à l’issue du match, la numéro 1 mondiale a révélé avoir écouté Led Zeppelin pour se motiver. Avant de revenir un peu plus longuement sur le sujet en conf de presse.

« Plusieurs joueurs écoutent de la musique avant les matchs. Avant le match, j’ai écouté AC/DC, Led Zeppelin, Guns N’Roses… C’était assez parfait pour cette situation. J’ai recours à la musique pour occuper mon esprit et me détendre avant un match. Cela m’aide également quand je cherche à trouver de l’énergie », a reconnu la Polonaise.

Pas de « Stairway to heaven » avant la finale

Vu la démonstration en demi-finale, on peut dire que la méthode a parfaitement fonctionné. Ne reste plus qu’à mettre Stairway to heaven à fond avant sa finale samedi face à l’Américaine Coco Gauff.

« Je n’écoute pas cette chanson-là », a rétorqué à un confrère la numéro 1 mondiale en se marrant. Pas grave, vu que Swiatek aime aussi AC/DC, on se contentera d’un bon vieux Highway to Hell assez prémonitoire quand on sait que Swiatek reste sur 34 victoires d’affilée. Bon courage pour samedi Coco Gauff !