Jour de France. Avec quatre représentants tricolores ce samedi pour la suite et fin du troisième tour, le pays va vibrer à Roland-Garros. On suivra aussi avec attention les favoris Medvedev et Tsitsipas qui espèrent bien se faire une place en huitièmes de finale.

L’affiche mal programmée du jour

On va d’abord maudire les organisateurs qui nous ont programmé ce grand match en night session au même moment que la finale de la Ligue des champions entre le Real et Liverpool au stade de France. Car l’affiche entre Hugo Gaston et le Danois Holger Rune ne mérite pas de passer au second plan. Sur le central, le Français, qui s’est mis dans la même poche le public du Lenglen lors des deux premiers tours, va essayer de prouver qu’il sait aussi briller sur un autre court.

A la clé pour le Toulousain, une place en huitièmes de finale comme en 2020. Sauf que le Danois Holger Rune n’est pas un perdreau de l’année. A 19 ans, le 40e joueur mondial fait déjà bien parler de lui sur et en dehors du court.

Les favoris du jour

En bon grec qui se respecte, Stefanos Tsitsipas aime les marathons. Après avoir joué 5 sets au premier tour et fini le deuxième tour en sauvant quatre balles de set dans la quatrième manche, la tête de série n°4 aime se faire peur. On suivra donc avec attention son match face au Suédois Ymer. En forme depuis le début du tournoi, Daniil Medvedev va avoir un bon test face au Serbe Kecmanovic, tête de série n°28. Chez les femmes, la balade de Swiatek, qui vise un 31e succès d’affilée, ouvrira la journée sur le central.

Les Français du jour

Ca faisait un bail qu’on n’avait pas eu quatre Français le même jour au troisième tour de Roland-Garros. Mais pour que la fête soit belle, on aimerait que l’aventure se poursuive pour les quatre. C’est d’abord le phénomène Léolia Jeanjean, revenue de nulle part au plus haut niveau, qui débutera dès 11 h sur le court Suzanne Lenglen. Face à la Roumaine Begu, la Française peut rêver à un incroyable huitième de finale. Les trois autres Français ont été programmés sur le Central.

En début d’après-midi, Alizé Cornet aura aussi un bon coup à jouer contre la Chinoise Zheng. Viendra ensuite le tour de l’incroyable Gilles Simon venu faire ses adieux à Roland-Garros mais qui a déjà passé deux tours à la surprise générale. Face à Marin Cilic, le vétéran ne partira pas favori mais bon, comme Gilou déjoue les pronostics depuis le début du tournoi, on sent bien qu’un nouvel exploit est encore possible. Enfin, on en a parlé plus haut, Hugo Gaston fermera le bal en night session face à Rune.

La météo du jour

Pas de pluie, pas mal de soleil et quelques nuages, on va pas être trop mal en ce samedi à Roland-Garros. Par contre, prévoyez un pull. Dix degrés le matin, ça monte à 21 l’après-midi avant de descendre à 17 degrés en soirée. Pas idéal pour sortir le short.

Le prono osé du jour

Il revient de nulle part après des dernières années de galère pourries par des blessures. Le Belge David Goffin a tout dans son jeu pour taper Hubert Hurkacz. Le Polonais a beau être tête de série n°12 et demi-finaliste de Wimbledon l’an passé, il n’est pas un grand spécialiste de terre battue. L’occasion est belle pour Goffin d’aller se faire une place en deuxième semaine de Roland-Garros où il n’a plus mis les pieds depuis 2018.