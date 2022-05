Des matchs qui s’enchaînent toute la journée mais pas moyen de mater plus de deux minutes sans se faire choper. Avant l’émergence du télétravail, regarder tranquillement Roland-Garros​ au bureau était loin d’être évident. Mais depuis le Covid-19, bosser à domicile est devenu de plus en plus fréquent. Et regarder Roland-Garros entre deux visios évite d’avoir des scrupules.

Vous posez des jours de télétravail exprès pour mater tranquillement Nadal à la télé tout en faisant style de travailler ? Est-ce que vous culpabilisez de traîner devant la télé en pleine journée de travail ? A l’inverse, comment faisiez-vous pour regarder Roland-Garros avant le développement du télétravail ?

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.