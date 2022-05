Les Lensois n’ont pas réussi à accrocher l’Europe, samedi soir, lors de la dernière journée de Ligue 1. Mais ce sont les joueurs de l’AS Monaco qui sont restés prostrés au sol après le nul (2-2) qui les a privés d’une qualification directe en Ligue des champions. Dans ce 35e épisode de « 100 % Lens », nos experts dressent le bilan (sans Lino et Jacky) de la saison des Sang et Or, bouclée à la 7e place : trois rangs et 7 points devant le rival lillois​. Ils se penchent également sur l’été du RC Lens et notamment sur son mercato.

