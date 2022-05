« Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver ! ». C’est le tweet de la nuit, signé Boubacar Kamara le désormais ex-joueur de l'Olympique de Marseille, après sa signature à Aston Villa pour une durée de cinq ans. Cette annonce, qui date de lundi, passe mal du côté des supporters de l’OM. Non pas qu’ils croyaient à une prolongation du minot formé au club, à la différence de Jacques Cardoze, directeur de la communication, qui a balancé sur BFM que l’agent de Kamara avait promis une prolongation au président Pablo Longoria le jour de Noël. Mais plus sur la façon de partir, et la destination.

Le milieu de terrain s’est contenté de quelques lignes, postées tard lundi soir sur Instagram, en guise d’adieu : « Je ne sais pas s’il existe une belle façon de dire au revoir. Mais je ne pouvais pas gâcher l’ambiance de cette précieuse victoire et qualification en C1. Alors maintenant je peux vous dire un immense merci et vous souhaite le meilleur. L’histoire aurait pu être différente. Mais le temps rétablira les vérités. »

« Il est antipathique, froid, et n’a jamais été proche des supporters »

Un message qui fait réagir Wahid, abonné au virage nord du stade Vélodrome :

« Il ne m’inspire rien. C’est un super joueur, qui n’a jamais triché, mais il ne m’inspire rien humainement. Tout ce qu’il peut faire ne me fait ni chaud, ni froid. Il est antipathique, froid, et n’a jamais été proche des supporters. Son message le représente bien. Il aurait pu faire un truc plus sympa que cinq lignes sur Insta. C’est une fin pas terrible, sans goût, qu’il parte et pis c’est tout. »

Les supporters reprochent aussi à leur ancien joueur d’avoir été plus prompt à poster un message sur Twitter pour démentir une information de Daniel Riolo, que pour faire ses adieux aux Marseillais. Le journaliste d’RMC a expliqué que le directeur sportif de l’Atlético de Madrid s’était résigné à signer Boubacar Kamara après avoir été accueilli par le joueur vêtu d’un short et pieds nus.

Son choix de signer à Aston Villa est un autre motif d’incompréhension pour le peuple olympien. Alors que des rumeurs l’envoyaient plutôt du côté de l’Atlético, l’annonce de son départ chez le 14e de Premier League a été une surprise pour de nombreux supporters. « Tout le monde pensait qu’il irait à l’Atlético et au final il fait le choix de l’argent. Il s’en va sans penser à son club formateur, sans états d’âme. Mais c’est le foot d’aujourd’hui, tous les joueurs sont comme ça », regrette Titi, plus habitué à accueillir les nouvelles recrues de l’OM qu’à s’attarder sur les départs. Et beaucoup le voient déjà faire un appel du pied à son ancien club pour y revenir dans deux ans, après s’être ramassé en Angleterre, où Boubacar Kamara touchera aux alentours de 150.000 euros par semaine.