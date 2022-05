Yo les footix ! Cette saison de Ligue 1 fut belle, mais cette saison touche à sa fin, alors tâchons de bien savourer cette 38e journée comme un chocolat qu’on fait fondre lentement dans la bouche. Et, cerise sur le gâteau (enfin sur le chocolat, quoi, z’avez compris), on termine comme d’habitude par un multiplex des familles. Dix matchs au programme, un feu d’artifice de buts, avec un peu de chance l’annonce de l’avenir de Mbappé, bref, que du bonheur. Rappel des enjeux majeurs de cette dernière journée, au passage : la bataille pour la 2e place (Monaco, OM et Rennes), pour les places européennes (Strasbourg, Lens et Nice) et pour la place de barragiste (Metz et Sainté). Ça va être le feu.

>> Rendez-vous ce soir pour le multi Ligue 1