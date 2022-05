On a failli attendre. La composition du nouveau gouvernement a enfin été annoncée, et une nouvelle tête apparaît aux Sports. Exit Roxana Maracineanu, place à Amélie Oudéa-Castéra, nommée ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques pour être précis. Un nouvel intitulé qui en dit long sur la place de Paris 2024 dans son agenda. « Le sport retrouve un ministère de plein exercice ! », s’est félicitée Sarah Ourahmoune, championne olympique de boxe en 2016, sur Twitter. Roxana Maracineanu n’était en effet « que » ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Un signal fort.

Sur la proposition de la Première ministre, le président de la République a nommé Mme Amélie Oudéa-Castéra @AOC1978 ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. pic.twitter.com/RSvPgujGZa — Ministère des Sports 🇫🇷 ⛷️🏂 (@Sports_gouv) May 20, 2022

Ancienne joueuse de tennis, Oudéa-Castéra avait brillé chez les juniors dans les années 1990, sans jamais réussir à confirmer sur le circuit principal. Elle avait retrouvé la petite balle jaune l’an passé en tant que directrice générale de la fédération française. Passée entretemps par l’ENA, où elle faisait partie de la promotion Léopold Sédar Senghor, comme le président Emmanuel Macron, elle a notamment travaillé à la Cour des comptes, puis dans les groupes Axa et Carrefour.

Le sport placé au cœur de la feuille de route d’@EmmanuelMacron, qui veut « une école ouvrant à la culture et au sport », dans la France des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 #investituremacron2022 pic.twitter.com/nHgCWzxYna — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) May 7, 2022

Sa nomination n’a rien d’une surprise puisqu’elle a préparé le programme sport du chef de l’Etat. A l’origine de l’association « Rénovons le sport français », elle avait aussi postulé pour être directrice générale du comité d’organisation des JO de Paris 2024, coiffée au poteau par Etienne Thobois.

Il y a quelques jours encore, elle se félicitait sur Twitter des innovations de la nouvelle édition de Roland-Garros, « du redesign du Central aux sessions de soirée ». La nouvelle ministre va désormais changer de raquette.