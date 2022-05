EN DIRECT. Le nouveau gouvernement annoncé dans la journée...

09h29 : De LREM à la Nupes

En 2017, ils faisaient partie de la cohorte d’élus LREM dans le sillage d’Emmanuel Macron. Cinq ans après, quatre députés à la « sensibilité écolo » se représentent avec l’union de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, et tentent d’expliquer leur changement de bord face aux critiques. Le plus connu d’entre eux, le mathématicien et médaillé Fields Cédric Villani, espère conserver son siège dans la 5e circonscription de l’Essonne. « Le problème de Macron de façon générale, c’est que son programme n’est pas clair et ne repose que sur l’opinion du leader », estime-t-il.

Issu du PS et proche de Gérard Collomb au départ, Hubert Julien-Laferrière espère l’emporter à nouveau dans la 2e circonscription du Rhône. Macron, « on y a cru et on a été déçu » comme « beaucoup de femmes et d’hommes de gauche », raconte cet ex-LREM, qui comme ses trois collègues, est passé par l’éphémère groupe parlementaire Écologie Démocratie Solidarité, en quittant les marcheurs.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, l’ex-LREM Delphine Bagarry, désormais candidate Nupes, reconnaît qu’il a fallu « convaincre de sa sincérité » les militants. « J’explique. Je n’ai jamais changé de boussole : la gauche. A l’Assemblée, j’ai essayé de faire infléchir la majorité (LREM) sur la précarité, les inégalités sociales », mais « c’était impossible ». Membre de la garde rapprochée d’Emmanuel Macron en 2017, Aurélien Taché est sans doute celui des quatre à l’avoir critiqué avec le plus de virulence dans la seconde partie du mandat, sur les questions sociales et les quartiers populaires.