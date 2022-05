Les Brave Blossoms nippons (fleurs courageuses) ne se contenteront pas de jouer deux matchs au Stadium lors de la Coupe du Monde de rugby 2003 (du 10 octobre au 22 novembre). Ils poseront leurs sacs de sport dans la Ville rose pendant plus d’un mois, profitant des installations de pointe du Stade Toulousain à Ernest-Wallon.

Ce choix des Japonais d’établir leur camp de base à Toulouse a été officialisé ce vendredi et Claude Atcher, le patron du groupement en charge de l’organisation de la compétition, et Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Cette dernière a rappelé que les « retombées économiques pour le tourisme » de la Coupe du Monde dans la région, avec aussi l’installation des Samoans à Montpellier, étaient estimées à « 64 millions d’euros ».

« Pouvoir d’achat assez élevé »

« Nous avons déjà vendu plus de 35.000 billets au Japon. Ce qui veut dire qu’on verra pas mal de supporteurs à Toulouse, complète l’Aveyronnais Claude Atcher. On sait aujourd’hui qu’en moyenne les acheteurs de billets vont passer trois jours dans une ville et dépenser 1.800 euros ». La perspective d’une vague d’amateurs « au pouvoir d’achat assez élevé », réjouit aussi Jean-Luc Moudenc, le président de la métropole : « C’est une excellente nouvelle pour nos hôteliers, restaurateurs, commerçants et professionnels du tourisme, qui profiteront de ces retombées économiques. »

Les Brave Blossons sont dixièmes au classement World Rugby. En 2019, ils ont enflammé leur propre Coupe du Monde en battant l’Irlande et en éliminant l’Ecosse.