Une dernière année à Paris pour Lionel Messi et puis les Etats-Unis ? C’est ce que croit savoir la chaîne américaine DirecTV. Celle-ci annonce le départ de l’Argentin à l’été 2023 – date de fin de son contrat avec le PSG - pour l’Inter Miami, franchise dont il compte en plus acquérir 35 % des droits.

Selon un journaliste de la chaîne, tout serait déjà bouclé : le contrat est prêt et il ne reste plus que la signature de l’Argentin, attendue au mois d’août. Messi rejoindrait ainsi David Beckham, propriétaire de l’Inter Miami, dont les débuts en MLS ne se passent pas forcément comme prévu. L’Anglais n’a jamais caché son envie d’attirer les plus grands noms en MLS, dont Messi et Cristiano Ronaldo​.

Lionel Messi posséderait quant à lui un luxueux appartement du côté de South Beach d’après plusieurs sources espagnoles.