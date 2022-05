« La grosse moula. » LeBron James arrive en tête du classement 2022 des sportifs les mieux rémunérés selon le média spécialisé Sportico. La star des Los Angeles Lakers aurait ainsi gagné 126,9 millions de dollars, soit environ 120 millions d’euros, au cours des 12 derniers mois en prenant en compte son salaire et l’ensemble de ses partenariats.

Le basket est le sport le plus représenté dans le top 100 puisqu’il y place 36 athlètes. Derrière James, les plus gros porte-monnaie sont à trouver dans les poches de Stephen Curry (86,2 millions de dollars), Kevin Durant (85,9 millions), James Harden (76 millions) et Giannis Antetokounmpo (71,9 millions).

🚨 The World’s Highest-Paid Athletes 2022 🚨



1 - @KingJames

2 - Lionel Messi

3 - Cristiano Ronaldo

4 - Neymar

5 -Canelo Álvarezhttps://t.co/FGIjtoThjc — Sportico (@Sportico) May 11, 2022

Le football ne compte « que » 13 représentants, mais Lionel Messi (122 millions de dollars), Cristiano Ronaldo (115 millions) et Neymar (103 millions) se hissent tous dans le top 5 global, complété par le boxeur Canelo Alvarez (89 millions). Seules deux femmes apparaissent dans ce top 100 : Naomi Osaka, 20e avec 53,2 millions de dollars, et Serena Williams, 52e avec 35,3 millions.

Quatre Français sont aussi classés. Kylian Mbappé (25e) tire particulièrement son épingle du jeu avec des revenus estimés à 48,8 millions de dollars. L’accompagnent Rudy Gobert, 69e avec 33 millions, Paul Pogba, 73e avec 32,7 millions, et Antoine Griezmann, 88e avec 31 millions.