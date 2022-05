Le FC Porto va devoir penser à acheter une nouvelle armoire à trophée tant il croule sous les titres. Le club de football a en effet été sacré champion du Portugal pour la 30e fois de son histoire en s’imposant samedi à Lisbonne sur le terrain du Benfica (1-0), qui termine 3e du classement derrière le Sporting, précédent vainqueur.

Le Nigérian Zaidu Sanusi a signé le but décisif lors d’un contre lancé dans les arrêts de jeu. Après ce match de la 33e et avant-dernière journée, Porto est assuré de terminer premier en comptant provisoirement neuf points de plus que le Sporting et 16 longueurs d’avance sur le Benfica.

Objectif : le doublé Coupe-championnat

Les deux premiers obtiennent ainsi un accès direct à la phase de poules de Ligue des champions, tandis que Benfica, arrivé cette saison en quarts de finale de C1, est qualifié pour le 3e tour préliminaire de la compétition reine du football européen.

L’année est faste pour Porto. Avant leur première défaite en championnat cette saison, encaissée chez Braga lors de la 31e journée (1-0), le club et son entraîneur Sérgio Conceiçao ont établi un nouveau record d’invincibilité du championnat portugais avec 58 matchs sans défaite. En outre, Porto pourra couronner sa saison d’un doublé, puisque le club du nord du Portugal affrontera Tondela, 16e du championnat, lors de la finale de la Coupe du Portugal prévue le 22 mai.